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شاهد.. رونالدو يخطف جائزة من ميسي

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. رونالدو يخطف جائزة من ميسي


وكالات / سما /

أعلن حساب دوري أبطال أوروبا على "تويتر" تتويج البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل هدف في "التشامبيونز ليغ" خلال الأسبوع الماضي، حيث أقيمت مواجهات إياب الدور ثمن النهائي.

وذكر حساب دوري الأبطال، أن الهدف الثاني، الذي سجله رونالدو في شباك ليون، يوم  الجمعة الماضي، هو الفائز بجائزة هدف الأسبوع في "التشامبيونز ليغ".

وتفوق هدف رونالدو على هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك نابولي، وهدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي ضد تشيلسي، وهدف الفرنسي كريم بنزيما في مرمى مانشستر سيتي.

يذكر أن رونالدو سجل هدفين قاد بهما يوفنتوس للفوز على ليون في إياب الدور ثمن النهائي، بنتيجة 2-1، لكن فريق "السيدة  العجوز" ودع مسابقة دوري الأبطال، على الرغم من هذا الانتصار، بحكم خسارته ذهابا أمام  ليون بهدف دون رد.

 
#ميسي #رونالدو

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