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رسمياً.. أتلتيكو مدريد يكشف هوية لاعبيه المصابين بكورونا

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. أتلتيكو مدريد يكشف هوية لاعبيه المصابين بكورونا


وكالات / سما /

كشف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء أمس الاثنين، في بيان رسمي، هوية لاعبيه المصابين بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “.

و أعلن أتلتيكو مدريد أمس الأحد عن إصابة اثنين من الفريق الأول بكورونا، قبيل سفر الفريق إلى لشبونة بالبرتغال، لملاقاة لايبزيج الألماني في دور الثمانية من دوري ابطال أوروبا.

و أصدر النادي الإسباني بياناً رسمياً منذ قليل أفصح من خلاله عن هوية الثنائي المصاب مفيداً بأن سيمي فيرساليكو و أنخيل كوريا هما من تلقى الإصابة بالوباء.

و أوضح بيان الأتليتي الرسمي أن نتيجة الفحوصات لبقية اللاعبين و المدربين في الفريق الأول ، و التي أجريت اليوم الاثنين، جاءت نتائجها سلبية بالكامل.

و أشار النادي الإسباني إلى أن الفريق سيعود من جديد للتدرب بشكل طبيعي اليوم مع غياب كوريا الذي يبقى في منزله ملتزماً بالحجر الصحي بدون معاناة من أي أعراض.

أما فيرساليكو فسيغيب عن المران أيضاً علماً بأنه مازال يتعافى من إصابته بعيداً عن مجموعة اللاعبين، على أن يتابع أطباء النادي حالة الثنائي المصاب وفقاً للبروتوكول الموضوع للتعامل مع الحالات التي التقطت عدوى كوفيد -19.

#أتلتيكو مدريد #فيروس كورونا #كورونا

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