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التربية: بدء استقبال طلبات الوظائف المهنية

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: بدء استقبال طلبات الوظائف المهنية


رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بدء استقبال طلبات التوظيف للوظائف المهنية للعام الدراسي 2020-2021، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام www.gpc.pna.ps؛ اعتباراً من اليوم ولغاية نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 17/8/2020. 

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الوظائف تشمل التخصصات الآتية: تقنيات الصوت وتطبيقاته، والتصميم الداخلي والديكور، والحجر والرخام، والاتصالات، والكهرباء، والإلكترونيات الصناعية، وصيانة أجهزة الحاسوب، وكهرباء السيارات، وتكنولوجيا المباني الذكية، والطاقة المتجددة، وميكانيك السيارات، وميكترونيكس السيارات، والخراطة والتسوية، والتكييف والتبريد، واللحام وتشكيل المعادن، والتنجيد الفني والديكور، والنجارة، والتصميم الجرافيكي، وتطبيقات الهواتف المحمولة، والعلوم الزراعية (الإنتاج النباتي)، والزراعة، والتجميل، والأزياء وتصميم الملابس، والعلوم الفندقية، والتعليم المهني للصف العاشر. 

ولفتت "التربية" إلى ضرورة إرفاق الوثائق الأساسية على الموقع عند تقديم الطلب، مشيرةً إلى أنه لا يجوز للمتقدم أن يتقدم إلا بطلب واحد فقط في المديرية التي يرغب بالتقدم فيها، موضحةً أن كل من تقدم بطلب سابق؛ عليه الدخول لحسابه الإلكتروني في موقع ديوان الموظفين العام المذكور أعلاه وتجديد طلبه وفق الآلية الجديدة المعتمدة في تقديم الطلبات، وإلّا يعتبر طلبه لاغياً.

وأشارت إلى أن التعيين في الوظائف المهنية سيتم بعقد، ويكون التثبيت لاحقاً في حال انطباق الشروط، وضمن الأسس والمعايير المعتمدة في الوزارة، لافتةً إلى أن المتقدمين لوظائف خاطئة لا تتوافق مع قائمة التخصصات المعتمدة من الوزارة يتحملون مسؤولية ذلك، موضحةً أن التعيينات في مديرية القدس ستكون بوظيفة مصنف غير مثبت. 

#وزارة التربية والتعليم

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