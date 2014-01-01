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غزة: وفاة مواطن اثر نوبة قلبية خلال شجار وآخر غرقًا في بركة زراعية

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وفاة مواطن اثر نوبة قلبية خلال شجار وآخر غرقًا في بركة زراعية


غزة / سما /

توفي مواطن، اليوم الثلاثاء، جراء نوبة قلبية مفاجئة، خلال شجار وقع في السوق المركزي لمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب مصدر طبي ، فإن المواطن كان في مكان الشجار، وأصابته بشكل مفاجئ نوبة قلبية، توفي على إثرها.

ونفى المصدر أن يكون المتوفي تعرض لأي عملية قتل متعمدة.

في سياق متصل لقي الشاب أسامة ماضي، صباح اليوم الثلاثاء، مصرعه، جراء تعرضه للغرق في بركة زراعية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصدر طبي، فإن ماضي (19 عامًا) من سكان الشابورة، وصل إلى مستشفى أبو يوسف النجار بحالة حرجة، وما لبث أن أعلن عن وفاته.

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