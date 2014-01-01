الاحتلال يهدم خيمة سكنية ويخطر بوقف العمل في مسكن جنوب الخليل

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خيمة سكنية، في قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل، وأخطرت بوقف العمل في مسكن من صفيح.

وذكر منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت خيمة تعود ملكيتها للمواطن أحمد جبر حماد النواجعة، واستولت عليها.

وأضاف، أن قوات الاحتلال أخطرت المواطن خالد حماد عوض النواجعة بوقف العمل في مسكن من صفيح، واستولت على مواد بناء، وخيمتين آخريين، ومولد كهرباء، وخلاطة باطون ملكيته.

وأضاف الجبور، أن سلطات الاحتلال تهدف من وراء تضييقها على المواطنين وهدم خيمهم والاستيلاء عليها ومنعهم من البناء وإصلاح مساكنهم وعمارة أراضيهم إرغامهم على الرحيل، لتوسيع ما تسمى مستوطنة "سوسيا" المحاذية للقرية، والمقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.