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لجان العمل الصحي تطلق تدريبات حول الإسعافات الأولية للشباب

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت ساحور / سما /

أطلقت دائرة التنمية المجتمعية في مؤسسة لجان العمل الصحي دورة شبابية للتدريب على الإسعافات الأولية وذلك في مشفى الدكتور أحمد المسلماني التابع للمؤسسة في بيت ساحور بمشاركة 20 شاب وشابة مع إتخاذ كامل التدابير الاحترازية والوقائية وإجراءات السلامة فيما يتعلق بفايروس كورونا.

 

وسيتضمن التدريب وعلى مدار 3 أيام تزويد المشاركين بمفاهيم الإسعافات الأولية و أهدافها والمسعف وصفاته ومؤهلاته وخطوات تقييم الحادث وأولويات تقديم الإسعافات الأولية اللازمة والعلامات الحيوية والصدمة والإغماء والتشنجات وتوقف القلب والإنعاش القلبي الرئوي (CPR) والتعامل مع الجروح والنزيف والحروق والكسور، وكيفية عمل ضمادات الجروح والاختناق وسيتضمن التدريب أيضاً الإطار العملي وذلك من خلال التطبيق للمفاهين النظرية في مركز تابع للهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة بيت لحم والتعرف كذلك على سيارة الإسعاف ومحتوياتها وطرق التدخل بشكل عام.

 

وقال رائد عويضات مدير دائرة التنمية إن هذا التدريب يأتي ضمن الحاجة المستمرة لزيادة أعداد طواقم الإسعاف والطوارئ والتي نسعى دائما ومن خلال المؤسسات الصحية لزيادة عددها وخبراتها باستمرار وتعزيز التواصل المستمر بين المؤسسات الصحية والمجموعات الشبابية.

 

جدير بالذكر أن لجان العمل الصحي تقوم بتنفيذ تدريبات الإسعاف الأولي للشباب وذلك لتطوير مهاراتهم باستمرار وسيكون هناك انطلاق لتدريب أخر في الإسعاف الأولي لنشطاء شباب من منطقة شمال الضفة الغربية والذي سيكون ضمن مراكز اللجان منطقة نابلس، إلى جانب العديد من الدورات وورش العمل التي تستهدف رفع وتعزيز الوعي المجتمعي والشبابي تجاه قضايا الحقوقية وعلى رأسها الحق بالصحة وآليات الضغط والمناصرة لإقرار هذا الحق عبر الوصول والحصول لكافة أشكال وأنواع الحقوق الصحية.

#لجان العمل الصحي

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