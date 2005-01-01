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الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في القدس

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الإثنين، مواطنا مقدسيا على هدم منزله جنوب مدينة القدس المحتلة؛ بدعوى عدم الترخيص.

وذكرت مصادر محلية ، أن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي إبراهيم صيبعة على هدم منزله، تحت وطأة التهديد وفرض الغرامات المالية الباهظة.

يذكر أن منزل المقدسي إبراهيم صيبعة هو السابع الذي يهدمه الاحتلال في القدس خلال أسبوع فقط.

ويُجبر بعض المقدسيين على هدم منازلهم بأنفسهم، في حال صدور قرارات هدم إسرائيلية بحقها، حتى لا تحملهم سلطات الاحتلال تكاليف الهدم الباهظة، في حال أقدمت هي على هدمها.

#الاحتلال

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