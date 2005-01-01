لاول مرة ..إسرائيل تتخطى الصين بإصابات كورونا

القدس المحتلة / سما /

أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة أن إسرائيل تخطت الصين بالإصابات بفيروس كورونا المستجد، لتبلغ حصيلة إصابات كورونا في البلاد 84722 إصابة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس البلاد في آذار/مارس الماضي.

ومقارن لحصيلة الإصابات ما بين إسرائيل والصين، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين 84668 حالة، بعد تسجيل 49 إصابة، يوم الإثنين، بينما حصيلة الوفيات بقيت دون تغيير 4634.

وفي البلاد، أفادت وزارة الصحة بإن إجمالي الإصابات النشطة 25105، وذلك بعد تسجيل 1419 إصابة، أمس الإثنين، بينما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 613.

ويرقد في مستشفيات البلاد 881 مصابا بينهم 388 مصابا وصفت حالتهم بالخطيرة، فيما يخضع 112 مصابا للعلاج المكثف بعد أن تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي ظل انتشار الفيروس تواصل وزارة الصحة وصناديق المرضى بإجراء فحصوات لاكتشاف كورونا، حيث أجري، أمس الإثنين، 20 ألف فحص لاكتشاف كورونا، حيث أظهرت البيانات أن 7% من الفحوصات كانت موجبة، ما يظهر تراجعا بمعدل الإصابات والعدوى بعد أن وصلت بالأسبوع الماضي إلى 9.1%.

وتواصل المدن الكبرى تسجيل معدل قياسي بالإصابات بالفيروس، وانضمت في الأسبوع الأخير العديد من التجمعات السكنية للمناطق الحمراء وإلى قائمة التجمعات السكنية التي سجلت ارتفاعا في انتشار الفيروس.

والتجمعات السكنية التي سجل بها أعلى معدل إصابات بالفيروس خلال الأسبوع الأخير: القدس 1708، وبني براك 730، مستوطنة "موديعين عيليت" 301، وبيت شيمش 264، وأم خالد (نتانيا) 193، يركا، 175، وملبس (بيتح تكفا) 167، وحولون 162، ومستوطنة إلعاد 159، وبئر السبع 155، والطيبة 143، ومستوطنة "بيتار عيليت" 139، صرفند (رحوبوت) 131، ريشون لتسيون 127، ورمات غان 116، والناصرة 104، وقلنسوة 101، وحيفا 101.