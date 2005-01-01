الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا من الضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فيصل النجار، وزوجته مها، وأبنائهما محمد وموسى، عقب دهم منزلهم في بلدة يطا جنوبا وتفتيشه.

كما اعتقلت الشاب عبد الفتاح أبو سل (24 عاما) على مدخل مخيم العروب شمالا.

واقتحمت القوات منزل حسن يوسف في مدينة البيرة وسلمته بلاغًا أمنيًا لمقابلة ضباط المخابرات، علمًا أنه لم يمض سوى أسابيع قليلة على الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الشيخ محمد عمار أبو صالح من حي سطح مرحبا في رام الله، كما اعتقل الشاب لؤي يوسف دويكات من قلقيلية.

ومن طولكرم، اعتقل جيش الاحتلال الشقيقين حمزة وحسن أبو كاملة من بلدة عنبتا شرقًا.

واعتقل الاحتلال من بيت لحم الشاب فاروق بدير من مخيم عايدة، والشاب خالد سلهب من الكركفة.