اقتحام منزل النائب حسن يوسف واعتقال ثمانية مواطنين بالضفة

رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، منزل النائب المحرر الشيخ حسن يوسف (65 عامًا)، فيما اعتقلت ثمانية مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

واقتحمت القوات منزل حسن يوسف في مدينة البيرة وسلمته بلاغًا أمنيًا لمقابلة ضباط المخابرات، علمًا أنه لم يمض سوى أسابيع قليلة على الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية باعتقال جيش الاحتلال الأسير المحرر الشيخ محمد عمار أبو صالح من حي سطح مرحبا في رام الله، كما اعتقل الشاب لؤي يوسف دويكات من قلقيلية.

ومن طولكرم، اعتقل جيش الاحتلال الشقيقين حمزة وحسن أبو كاملة من بلدة عنبتا شرقًا.

واعتقل الاحتلال من بيت لحم الشاب فاروق بدير من مخيم عايدة، والشاب خالد سلهب من الكركفة.

ومن الخليل، جرى اعتقال الشاب عبد الفتاح أبو سل من مخيم العروب.