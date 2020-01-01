رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها الرئيسية على الاجتماع المرتقب الذي سيعقده رئيس الوزراء محمد اشتية يوم غدٍ الأربعاء، لبحث الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال المرحلة المقبلة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الأحمد: الرئيس أبلغنا: لا يكفي الاتصال الهاتفي.. اذهبوا إلى لبنان

هزة ارتدادية تطيح بالحكومة اللبنانية.. وتصاعد الغضب في الشارع

اشتية يؤكد على سيادة النظام وحماية القانون

وفاة و467 إصابة بـ"كورونا" و545 حالة تعاف

أهالي دير طريف وعائلة آل الشيخ: هدفنا تحديد القاتل ولان نقبل أن نكون فوق القانون

الاحتلال يهدم منزلين وخزان مياه قرب جنين وبيت لحم ويجرف أراضي زراعية بقلقيلية

"كورونا" يضرب في مشفى بيت جالا

استطلاع: تراجع كبير في شعبية نتنياهو و59 مقعداً لـ"كتلة اليمين"

"الأيام":

"كورونا": 7 وفيات وتسجيل 467 إصابة جديدة

إغلاق 4 مدارس في نابلس والخليل وقلقيلية عقب رصد إصابات

اشتية يؤكد على سيادة النظام وحماية القانون

اجتماع غداً لمتابعة الإجراءات الخاصة بـ"كورونا"

"العليا" الإسرائيلية تلغي قرار هدم منزل أسير متهم بقتل جندي

عمليات هدم في محافظتي جنين وبيت لحم وتجريف أراض زراعية جنوب محافظة قلقيلية

ثلاث إصابات خطيرة برصاص المستوطنين شرق رام الله

اللبنانيون الغاضبون يطالبون برحيل البرلمان بعد استقالة الحكومة مع تواصل المظاهرات

"القدس":

استقالة الحكومة اللبنانية

اشتية يترأس اجتماعاً لبحث إجراءات تقليص انتشار الوباء

"أريج": إسرائيل تستولي على أكثر من 6000 دونم بالقوانين العنصرية

المتدينون اليهود لنتنياهو: يجب إخضاعك لعلاج نفسي إذا تسببت بانتخابات جديدة

الأوقاف: استنفار في الأقصى بعد الشك بوجود جسم طائر مشبوه

736 ألف وفاة وأكثر من 20 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

الاحتلال يقرر منع إدخال مواد البناء لغزة

بالونات غزة تشعل "الغلاف"

هدم 3 منازل في يعبد وخربة اسكاريا