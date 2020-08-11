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أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم


غزة / سما /

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم الثلاثاء 11/8/2020م:

أسعار الخضروات: 

ملوخية: 1ك =  1 – 2 شيكل

بندورة: 1ك = 1 شيكل

و3ك = 2 شيكل

خيار: 1ك = 1 شيكل

والبكسة = 8 شيكل

خيار بلدي: 8 ك = 10 شيكل

بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل

بطاطا: 7 ك = 10 شيكل

باذنجان: 3 ك = 2 شيكل

والبكسة = 5 شيكل

فليفلة: 3 – 4 ك = 10 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 2 شيكل

ليمون: 3ك = 10 شيكل

بامية بلدية: 1ك = 8 شيكل

لوبيا: 1ك = 2 – 3 شيكل

ملفوف أحمر: رأس صغير = 3 شيكل

أسعار الفواكه:

بلح أصفر: 1ك = 9 – 10 شيكل

مانجا شيلي: 1ك = 5 شيكل

مانجا مايا: 1ك = 7 شيكل

مانجا: 3ك = 10 شيكل

عنب: 1ك = 4 – 5 شيكل

خوخ أبو فروة: 1ك = 5 شيكل

خوخ ملس: 3ك = 10 شيكل

تفاح: 1ك = 4 – 5 شيكل

ذرة: 8 كوز = 5 شيكل

أجاص: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

#الخضروات

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