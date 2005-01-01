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مصر تفتح معبر رفح في الاتجاهين

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تفتح معبر رفح في الاتجاهين


غزة / سما /

 تفتح السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، فتح معبر رفح البري، مع قطاع غزة، أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، بعد إغلاق دام أشهر بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستقبل الجهات المختصة في قطاع غزة، خلال ثلاثة أيام من فتح المعبر، بدءًا من اليوم وحتى مساء الخميس، أكثر من 2000 عالق داخل الأراضي المصرية.

وبدأت تلك الجهات، في استعدادات خاصة لنقل القادمين من مصر إلى مراكز للحجر الصحي تم تجهيزها لذلك، حيث سيتم وضعهم فيها لمدة 21 يومًا بعد إجراء فحوصات طبية لهم، وسط توقعات بوجود نحو 20% من الأعداد القادمة مصابون بالفيروس.

وسيتم السماح بأعداد وفئات محدودة بالسفر من غزة إلى مصر، ومنها إلى دول أخرى.

وترجح بعض المصادر أن يفتح معبر رفح لمدة 3 أيام أخرى الأسبوع المقبل للسماح للمواطنين العالقين في دول العالم بالقدوم لمصر ومنها إلى غزة.

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