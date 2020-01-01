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حالة الطقس : أجواء صيفية معتدلة

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : أجواء صيفية معتدلة


رام الله / سما /

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتظهر في السماء سحب متفرقة.

وتسود أجواء صيفية معتدلة بشكل عام نهارا في المناطق المنخفضة في فترتي الظهر والعصر.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال.

وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا خصوصاً فوق الجبال.

في يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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