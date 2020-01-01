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الاحتلال الاسرائيلي يقرر اغلاق معبر كرم ابو سالم مع قطاع غزة

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 12:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يقرر اغلاق معبر كرم ابو سالم مع قطاع غزة


غزة /سما/

قرر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس اغلاق معبر كرم ابوسالم اعتبارًا من صباح اليوم (الثلاثاء)، وذلك ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حسب الاعلام الاسرائيلي.

واكد الاعلام الاسرائيلي بانه سيتم إغلاق معبر كرم ابوسالم امام الجميع ما عدا أمام دخول المعدات للحالات الإنسانية والوقود.

واشارت الى انه تم اتخاذ القرار بعد مشاورات أمنية وفي ضوء ارتكاب أعمال اطلاق البالونات الحارقة بشكل متكررة.

واكد وزير جيش الاحتلال بان الاحتلال سيرد على اي اطلاق للبالونات وحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن التصعيد بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية.

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