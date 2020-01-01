  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

د. أبو طه ينعى الإعلامي أبو حسنة: عاش مستبشراً بالنصر والتحرير وعمل لأجلهما دون كلل

الإثنين 10 أغسطس 2020 11:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
د. أبو طه ينعى الإعلامي أبو حسنة: عاش مستبشراً بالنصر والتحرير وعمل لأجلهما دون كلل


بيروت /سما/


نعى رئيس الدائرة الإعلامية، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور أنور أبو طه، اليوم الاثنين، صديقه الإعلامي نافذ أبو حسنة.
وقال د. أبو طه في تصريح وصل "سما" نسخة عنه :" أبو أحمد، الأخ الودود، والرفيق الشفيق، وشريك الهدف الفلسطيني المقدس، في ذمة الله".
وأضاف "الأستاذ نافذ أبو حسنة الإعلامي الحر، والأديب الموجوع، والمثقف المقاوم، رحل إلى الدار الآخرة وهو يحضر لمزيد من المشاريع الثقافية والإعلامية بكل عزم وإصرار الفلسطيني العنيد الذي لم تنل منه غربة أو مكائد".
وتابع د. أبو طه "عاش أبو أحمد مستبشراً بالنصر والتحرير، وعمل لأجلهما حتى آخر نفس، دون كلل أو ملل".
ونوه إلى أن الفقيد رحل فارساً عربياً فلسطينياً لم يترهل، ولم يفقد لا صوته ولا قلمه.
وختم د. أبو طه حديثه "رحمك الله رحمةً واسعة أبا أحمد، وألهم أهلك وذويك الصبر والسلوان، وبأمثالك نعرف معنى الفقد.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
 

الأكثر قراءة اليوم

محمد عساف يدخل القفص الذهبي بسرية .. فيديوهات من الحفل!

أكاديمي سعودي ينهال بالشتائم على علا الفارس والسبب طفلة فلسطينية .. هكذا ردّت

القسام تطلق وابلًا من الصواريخ التجريبية في رسائل تهديد للاحتلال

مصادر : اتصالات لتمديد المنحة القطرية واستئناف تنفيذ المشاريع المتفق عليها

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة...

"رسائل نارية خشنة" بين غزة وتل أبيب تهدد بعودة التوتر وإنهاء الهدوء على الحدود

داخلية غزة تحدد الفئات التي ستُغادر القطاع من معبر رفح البري.. وتوجه رسالة للمواطنين

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الاسرائيلي يقرر اغلاق معبر كرم ابو سالم مع قطاع غزة

مرفق الرابط.. داخلية غزة تنشر كشف المسافرين المغادرين يوم غد الثلاثاء عبر معبر رفح

860x484 (12)

نتنياهو يهدد حماس... ويؤكد تأجيل تطبيق السيادة على مستوطنات الضفة لانشغالات ترامب

قرارات مجلس الوزراء.. لجنة وزارية ستبحث إنشاء بنية تحتية آمنة لشبكة ألياف ضوئية

وفاة مواطن من يطا متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"