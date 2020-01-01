د. أبو طه ينعى الإعلامي أبو حسنة: عاش مستبشراً بالنصر والتحرير وعمل لأجلهما دون كلل

بيروت /سما/



نعى رئيس الدائرة الإعلامية، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور أنور أبو طه، اليوم الاثنين، صديقه الإعلامي نافذ أبو حسنة.

وقال د. أبو طه في تصريح وصل "سما" نسخة عنه :" أبو أحمد، الأخ الودود، والرفيق الشفيق، وشريك الهدف الفلسطيني المقدس، في ذمة الله".

وأضاف "الأستاذ نافذ أبو حسنة الإعلامي الحر، والأديب الموجوع، والمثقف المقاوم، رحل إلى الدار الآخرة وهو يحضر لمزيد من المشاريع الثقافية والإعلامية بكل عزم وإصرار الفلسطيني العنيد الذي لم تنل منه غربة أو مكائد".

وتابع د. أبو طه "عاش أبو أحمد مستبشراً بالنصر والتحرير، وعمل لأجلهما حتى آخر نفس، دون كلل أو ملل".

ونوه إلى أن الفقيد رحل فارساً عربياً فلسطينياً لم يترهل، ولم يفقد لا صوته ولا قلمه.

وختم د. أبو طه حديثه "رحمك الله رحمةً واسعة أبا أحمد، وألهم أهلك وذويك الصبر والسلوان، وبأمثالك نعرف معنى الفقد.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

