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مرفق الرابط.. داخلية غزة تنشر كشف المسافرين المغادرين يوم غد الثلاثاء عبر معبر رفح

الإثنين 10 أغسطس 2020 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط.. داخلية غزة تنشر كشف المسافرين المغادرين يوم غد الثلاثاء عبر معبر رفح


غزة /سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح البري، ليوم غد الثلاثاء 11 أغسطس، والتعليمات والإرشادات الخاصة بالسفر في كلا الاتجاهين.

وتدعو الهيئة المواطنين المسافرين في الاتجاهين إلى التقيّد بتلك التعليمات والإرشادات؛ حفاظاً على السلامة العامة في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

للاطلاع على كشف المغادرين ليوم الثلاثاء: اضغط هنا

أولاً: تعليمات المغادرين:

سيسمح بمغادرة المواطنين المسجلين على بند الفئات التالية فقط: الجوازات المصرية، الإقامات المصرية، الجوازات الأجنبية، والحالات المَرضيّة الطارئة.
على المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، وعدم التأخر، مع ضرورة عدم حضور أي مواطنين آخرين بخلاف المدرجين في الكشف.
ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والتباعد، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات منذ الخروج من المنزل حتى الوصول إلى الوجهة المراد السفر إليها، واتباع تعليمات وإرشادات أطقم هيئة المعابر بهذا الخصوص.
الكشف المرفق يتضمن أسماء المغادرين ليوم الثلاثاء 11 أغسطس، على أن يتم نشر كشف المغادرين في بقية أيام فتح المعبر يوم غد.
ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إلى جانب حجة عدم ممانعة للأطفال المسافرين من آبائهم أو وكلائهم.

ثانياً: تعليمات العائدين:

على المواطنين العالقين المتوقع وصولهم إلى قطاع غزة خلال هذه الأيام اتباع إجراءات الوقاية والتباعد، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات منذ خروجهم من أماكن إقامتهم وحتى وصولهم إلى معبر رفح ونقلهم لمراكز الحجر الصحي.
يخضع جميع القادمين للحجر الصحي الاحترازي لمدة 21 يوماً، ووفق ما تقرره وزارة الصحة الفلسطينية مكاناً وزماناً.
سيتم التحفظ على الحقائب والأمتعة وأية مقتنيات أخرى, لمدة 72 ساعة من لحظة الوصول، داخل مستودعات معبر رفح البري تنفيذاً لإجراءات السلامة الوقائية.
تجهيز حقيبة تحتوي على الملابس والمقتنيات المراد اصطحابها داخل مركز الحجر الصحي، وكل ما يتعلق بالمواطن من أدوية أو أجهزة إلكترونية يستخدمها، مع كتابة الاسم بالكامل ورقم الجوال بشكل واضح على الحقائب والمقتنيات.
تسجيل بيانات الوكيل الذي سيقوم باستلام باقي مقتنيات المسافر بعد إجراءات التعقيم وانقضاء مدة 72 ساعة.
عدم اصطحاب أية مقتنيات من الممكن أن تتعرض للتلف خلال مدة التعقيم المذكورة (72 ساعة).

#غزة #وزارة الداخلية #معبر رفح #مسافرين #كشف المغادرين #فيروس كورونا #ارشادات

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