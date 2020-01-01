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غزة: مجهولون يحطمون حجر الأساس الخاص بمجمع رفح الطبي

الإثنين 10 أغسطس 2020 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مجهولون يحطمون حجر الأساس الخاص بمجمع رفح الطبي


سما /وكالات/

أقدم مجهولون على تحطيم حجر الأساس، الخاص بمجمع رفح الطبي، اليوم الاثنين، وذلك احتجاجاً على عدم البدء بتنفيذ المشروع الخاص بالمستشفى.

وعبر حراك رفح بحاجة لمستشفى، في بيان صحفي، عن رفضهم تحطيم حجر الأساس، معتبرين أن هذا السلوك المُدان لا يخدم قضية رفح العادلة.

وأضاف البيان: "نؤكد أن المطالبة بحقوقنا تكون بالطرق السلمية، وندعو في الوقت ذاته لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، واللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بسرعة تنفيذ المشروع، بعد استيفاء كافة الترتيبات والخطط الهندسية اللازمة لتنفيذه".

وتابع البيان: "إن تأخر البدء بإنشاء المجمع، يفاقم يومياً من أعباء رفح الصحية، وتراجع في تقديم الخدمات الطبية، ونجدد تأكيدنا بأننا سنبقى متمسكين بحقنا في المطالبة بإنشاء المجمع".

يذكر أن حجر الأساس وُضع العام المنصرم، للبدء بمشروع بناء مستشفى بحضور عدد من قيادات حركة حماس ومسؤولين حكوميين، فيما يُطالب أهالي رفح منذ عام 2014 ببناء مستشفى لهم، وذلك بسبب ما تعرضت له المدينة خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

#رفح #مستشفى رفح #حجر الاساس

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