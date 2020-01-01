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108 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس

الإثنين 10 أغسطس 2020 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
108 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس


القدس المحتلة /سما/

سجلت محافظة القدس المحتلة، إصابة 108 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بحسب وحدة مكافحة كورونا.

وأوضح الدكتور علي الجبريني مدير وحدة مكافحة كورونا، أنه تم تسجيل ١٠٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين في القدس، وأن معدلات الشفاء تجاوزت ٢٠٩ حالات خلال اليومين الاخيرين خصوصا بعد تطبيق بروتوكول الصحة الجديد، وبذلك يكون عدد الاصابات النشطة في المدينة لتاريخ اليوم قد وصل إلى ١٧٢٢ .

وناشد الدكتور الجبريني المواطنين بضرورة إجراء الفحوصات لا سيما بعد افتتاح محطات جديدة للفحص في بعض احياء مدينة القدس مع التأكيد على الالتزام بتوصيات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي ، ارتداء الكمامة ، ومواظبة التعقيم ،وخاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال الدكتور الجبريني ان مستشفيات القدس الرئيسية لا تستطيع استقبال من مرضى الفيروس خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء .

ومع اقتراب موعد الدراسة وافتتاح العام الجديد قال الدكتور الجبريني ان هناك خطة بالتنسيق مع وزارة الصحة يتم العمل عليها لتشجيع الأهل على اعادة ابنائهم إلى المدارس وفقا لبروتوكول يراعي الاحتياجات الصحية حتى نحافظ على سلامة ابنائنا .

وختم الجبريني بالتأكيد على دور صناديق المرضى والجهود المبذولة من قبلها في مختلف احياء القدس للكشف عن الفيروس ومحاولة حصاره داعيا بالسلامة للجميع متمنياً تعاون المواطنين والتزامهم للتغلب على الجائحة .

#القدس #فيروس كورونا #اصابات

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