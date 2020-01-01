الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و1085 إصابة جديدة بكورونا

القدس المحتلة /سما/

توفي 10 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شٌخصت 1,085 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 24,780 (في زيادة وصلت إلى 944 حالة منذ منتصف الليلة الماضية)، بعد تعافي 58,986 (131 حالة منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 84,381.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 612 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 388، منهم 112 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في انخفاض بلغ 3 حالات، عن الحصيلة الرسمية المسجلة حتى منتصف الليلة الماضية.

ويرقد في المشافي 811 مريضًا بكورونا، بينهم 160 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 23,969 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:48 من مساء اليوم، بلغ 16,954؛ علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 884 إصابة، بعد إجراء 12,149 فحصا.

ويستدل من المعطيات التي أوردتها الوزارة، مواصلة موجة الارتفاع في معدل الإصابة، علما بأن الحكومة الإسرائيلية أقرت مزيدا من القيود الجديدة على عمل المصالح التجارية والأماكن العامة وعلى تجمهر المواطنين، وذلك مع تسجيل ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس.

وتدخل القيود الجديدة جيز التنفيذ مع انتهاء مدة العمل بأنظمة الطوارئ، يوم الثلاثاء 11 آب/ أغسطس الجاري، وذلك مرهون بمصادقة اللجنة البرلمانية لشؤون كورونا.

وعلى صلة، كشف مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن أن الغالبية العظمى من الدول حول العالم ترفض استقبال المواطنين الإسرائيليين وحملة الجواز الإسرائيلي، وتعارض دخولهم إلى أرضيها، بسبب تصاعد وتيرة انتشار الفيروس.

وأوضح مندوب وزارة الخارجية خلال مداولات لجنة كورونا البرلمانية، في وقت سابق اليوم، أن 4 دول فقط وهي: كرواتيا، وبلغاريا، ورواندا، الجبل الأسود، تسمح للإسرائيليين السفر والدخول إليها.