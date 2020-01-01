نابلس: القبض على شاب وشقيقته بتهمة سرقة ملابس وأحذية من محل

نابلس /سما/

ألقت الشرطة القبض على شاب وشقيقته بتهمة سرقة ملابس وأحذية من أحد المحلات التجارية في مدينة نابلس.

وأفادت الشرطة أنها تلقت بلاغاً من صاحب أحد محلات بيع الملابس والأحذية في السوق القديم داخل المدينة حول قيام فتاة وشاب بسرقة ملابس من محله عن طريق إخفائها في حقيبة يدوية كبيرة معهما.

وأضافت الشرطة أنه وبسماع أقوال المشتبه بهما، أفادا أن أحدهما كان يعمل على إشغال صاحب المحل ليتمكن الآخر من السرقة، وقد قاما بذلك في أكثر من محل تجاري. وقد تبين أن الفتاة صاحبة عدة قضايا سرقة مشابهة سابقة.

وأكدت الشرطة أنها أنهت محاضرها، وقامت بتوقيف المشتبه بهما وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال المقتضى القانوني بحقهما أُصولاً.