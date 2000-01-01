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وزارة الثقافة تنعى الكاتب نافذ أبو حسنة

الإثنين 10 أغسطس 2020 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الثقافة تنعى الكاتب نافذ أبو حسنة


رام الله /سما/

 نعت وزارة الثقافة في بيان لها الكاتب الفلسطيني نافذ أبو حسنة الذي وافته المنية اليوم الإثنين في بيروت عن عمر 59 عاماً.

وتتقدم الوزارة ممثلة بوزيرها الدكتور عاطف أبو سيف وجميع العاملين بالوزارة بخالص التعازي وأصدق المواساة من عائلة الراحل، ومن رفاقه وأصدقائه الكتاب والأدباء والإعلاميين، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن الراحل نافذ أبو حسنة سياسي وكاتب وإعلامي فلسطيني، ولد في غزة العام 1961، غادرها وعائلته صغيراً نتيجة نكسة حزيران العام 1967، متزوج وله أربعة أبناء، درس في جامعة دمشق وتخرج منها في العام 1983.

كتب المقالات الثقافية والسياسية والأدبية في العديد من الصحف والدوريات العربية. عمل منذ العام 2010 مديراً تنفيذياً لقناة فلسطين اليوم.

لديه العديد من المؤلفات الأدبية والروائية والثقافية:

رواية مقام البكاء، صدرت في العام 2000.

رواية عسل المرايا، صدرت في العام 2015.

كتاب جغرافية الاستيطان ووهم الدولة.

كتاب الأحزاب الصهيونية العلمانية والدينية في إسرائيل.

كتاب خالد الفاهوم يتذكر، سيرة ذاتية.

كتاب أملاك المغاربة في فلسطين.

#نافذ ابو حسنة #وفاة #وزارة الثقافة

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