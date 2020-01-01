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الحكم على أسيرَين وتأجيل محاكمة آخرين

الإثنين 10 أغسطس 2020 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على أسيرَين وتأجيل محاكمة آخرين


رام الله /سما/

 حكمت محكمة سالم العسكرية، اليوم، على الأسير فارس علي نمر من جنين، بالسجن الفعلي لمدة عامين، علماً أنه معتقل منذ عام.

وحكمت محكمة الاحتلال في القدس على الفتى الأسير عبد الناصر عويوي (17 عاماً) من قرية العيسوية، بالسجن الفعلي لمدة (4 أشهر) وغرامة مالية بقيمة 3000 شيكل وهو معتقل منذ شهرين.

وأجلت محكمة الاحتلال في "عوفر" محاكمة الطالب في جامعة بيرزيت باسل البرغوثي من رام الله، حتى السابع من أيلول المقبيل، فيما أجلت محكمة القدس المركزية محاكمة كل من الشبان المقدسيين: علاء درباس وتيسير محيسن ومحمد أبو عكر وفارس درويش إلى يوم الخميس المقبل.

#محكمة الاحتلال #اسرى #سجون الاحتلال

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