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الحكم المحلي تطلق برنامج "التوجيه" المحلي الثاني

الإثنين 10 أغسطس 2020 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم المحلي تطلق برنامج "التوجيه" المحلي الثاني


رام الله /سما/

 أطلقت وزارة الحكم المحلي اليوم الاثنين، برنامج "التوجيه" المحلي الثاني الذي يستهدف عضوات مجالس الهيئات المحلية.

ويهدف البرنامج الذي ينفذ في الفترة من آب إلى كانون أول 2020، إلى تقديم المشورة والدعم والنصائح القيادية إلى القيادات النسوية في الهيئات المحلية اللواتي يطمحن لمشاركة أوسع في إدارة الحكم المحلي لخدمة المجتمع المحلي في فلسطين.

وأشارت الوزارة إلى أن بإمكان جميع عضوات الهيئات والقيادات النسوية السياسية والاجتماعية الراغبات بالمشاركة ببرنامج التوجيه الذي تطلقه الوزارة، وببرنامج تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوسط (LEAD) والمنفذ من قبل (GIZ) بتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، إلى تقديم طلب المشاركة في البرنامج من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3akcFru

#وزارة الحكم المحلي #مجالس الهيئات المحلية #برنامج التوجيه المحلي

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