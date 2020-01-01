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انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية نهضة لتنمية المرأة والطفل

الإثنين 10 أغسطس 2020 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله /سما/

انتُخبت اليوم هيئة إدارية جديدة لجمعية نهضة لتنمية المرأة والطفل،

وفاز بالتزكية كل من: أمل مخلوف، عائشة صبح، زينب سليمان، ياسمين علي، آلاء رشيد، وفاء أبو دية، إيناس زواهرة، هبة الجواريش، فوزية الوحش.

وكانت الهيئة العامة لجمعية نهضة لتنمية المرأة والطفل عقدت اجتماعاً خاصاً لانتخاب هيئة إدارية جديدة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية، وفق نظامها الداخلي من أجل قراءة التقريرين المالي والإداري، وانتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية، وبإشراف من مديرية الداخلية.

وافتتحت مديرة الجمعية رحاب برهوم الاجتماع بكلمة ترحبية تطرقت خلالها إلى الوضع العام للجمعية وأهم الأنشطة والبرامج التي نفذتها الجمعية.

بعد ذلك، تم تقديم التقريرين المالي والإداري، وتمت مناقشتهما من قبل أعضاء الهيئة العامة للجمعية، وإقرارهما، كما تم اعتماد مدقق الحسابات جديد للجمعية، وقدمت الهيئة الإدارية استقالاتها تمهيداً لانتخاب هيئة إدارية جديدة، حيث تم فتح باب الترشيح للهيئة الإدارية.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية نهضة لتنمية المرأة والطفل هي جمعية خيرية أهلية، تمارس أنشطتها وبرامجها في محافظات الضفة الغربية والتجمعات المهمشة من المجتمع الفلسطيني، وهي جمعية أهلية فلسطينية مستقلة تعنى بشؤون المرأة الفلسطينية والطفل.

وتهدف إلى تمكين المرأة الفلسطينية في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، والنهوض بواقع أفضل للمرأة للوصول إلى العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة في المجتمع، كما تهدف الجمعية إلى رعاية الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم وتوفير المناخ والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية الملائمة للتنشئة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في شتى الجوانب، إضافة إلى رعاية الأُسر الفقيرة والشرائح الأقل حظاً في المجتمع الفلسطيني.

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