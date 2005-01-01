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سبعة أسرة بينهم أسيرة يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر

الإثنين 10 أغسطس 2020 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبعة أسرة بينهم أسيرة يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر


رام الله /سما/

دخل الأسير وسام محمد كستيرو (25 عامًا) من سكان محافظة القدس، عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/ 8/ 2015 ، وهو محكوم بالسجن 10 أعوام.

ودخل الأسير أحمد عزمي حمود البكري (23 عامًا)، من سكان محافظة القدس، عامه السادس على التوالي ، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/ 8/ 2015 ، وهو محكوم بالسجن 8 أعوام، فيما دخل الأسير وضاح علي أمين البزرة (39 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/ 8/ 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد، ودخل الأسير المريض سمير حمدان محمد اللحام (33 عامًا)، من سكان محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، عامه السادس عشر على التوالي ، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/ 8/ 2005م، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

أما الأسير رمزي محمد عبد الحميد عبيدة (42 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، فدخل عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/ 8/ 2005 ، وهو محكوم بالسجن المؤبد كما دخلت الأسيرة إيناس نبيل محمد عصافرة (27 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، عامها الثاني على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقالها بتاريخ 10 /8/ 2019م.

#اسرى #سجون الاحتلال

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