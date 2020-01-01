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تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا بالعالم

الإثنين 10 أغسطس 2020 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا بالعالم


رام الله /سما/

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، تسجيل 67 إصابة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 886، منها 147 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، و26 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى ليست حرجة، و3 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى.

ولم تسجل اليوم أي حالة وفاة في صفوف أبناء جالياتنا في مختلف دول العالم لتبقى عدد الحالات 209، بينما ارتفع عدد الاصابات بعد حالات اليوم إلى 4177 حالات، وارتفعت حالات التعافي إلى 1741 حالة.

وأوضحت السفارة في التقرير اليومي لوزارة الخارجية والمغتربين، أنه تم تسجيل 27 حالات تعافي جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماماً الى 702 حالة وسجل 8 حالات وفاة سابقة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا، في صفوف الجالية في دالاس، ليرتفع عدد الاصابات الى 2245، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم الرابع عشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.

وبين فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين العالقين في أرض الوطن، امس إلى أماكن اقامتهم في الولايات المتحدة.

ووصلت دفعة جديدة من الاحباب العالقين والعائدين من أوكرانيا الى أرض الوطن.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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