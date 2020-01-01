مدير عام التشغيل في وزارة العمل يتحدث عن آلية صرف الـ 30 مليون دولار

رام الله /سما/

قال مدير عام التشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي، إن منحة البنك الدولي والتي وقعها رئيس الحكومة محمد اشتية مع البنك الدولي بحضور وزير المالية، وبقيمة 30 مليون دولار، لمشروع الاستجابة لـ " كوفيد 19 بهدف خدمة الأسر المحتاجة وعمال المياومة وبرنامج التشغيل المؤقت، سيتم صرفهم حسب ثلاثة نقاط وهي:

التحويلات النقدية بقيمة 20 مليون دولار امريكي وينقسم الى جزئين :-

1-الجانب الاكبر ستنفذه وزارة العمل بقيمة 13.9 مليون دولار وهي لعمال المياومة وتديره وزارة العمل، وسيخدم هذا البرنامج 68 ألف عامل تعطل عن العمل بسبب جائحة "كورونا".

2-الجانب الآخر ستنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 6.1 مليون دولار وهو مساهمة للتحويلات النقدية الدورية التي تقدمها الحكومة للاسر الفقيرة.

وأضاف مهداوي خلال حديث مع إذاعة الرابعة في مدينة الخليل :" النقطة الاهم المال مقابل العمل بقيمة 8 مليون دولار وسينفذ من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل وباشراف من وزارة العمل وباعتماد نموذج البنك الدولي في التنفيذ وسيستهدف 3200 مستفيد من الشباب العاطلين عن العمل لمدة 6 شهور ونصفهم نساء".

وتابع في حديثه: هذه المنحة باشراف ومتابعة من وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية وبقيادة وزارة العمل بعدد من البرامج المختلفة، وبذلك تكون وزارة العمل قد قطعت خلال خطتها شوطا كبيرا بمواجهة كوفيد 19، واعتمدنا كافة قواعد البيانات للمسجلين جميعا لدى وزارة العمل والحكم المحل ووزارة التنمية الاجتماعية، وكل من تقاضى مساعدة لن يتم اخذه بعين الاعتبار وهناك معايير بهذا الجانب، وقد تم تشكيل لجنة من قبل وزير العمل تشمل العديد من الوزارات ذات الاختصاص، على امل ان يتم وضع جدول زمني حسب ما تراه اللجنة وسنعمل على نشر هذه المبالغ لمستحقيها".