وفاة الاعلامي والاديب الفلسطيني الكبير نافذ ابو حسنه في بيروت

بيروت /سما/

توفي يوم الإثنين، الاديب والإعلامي الفلسطيني الكبير نافذ أبو حسنة في بيروت عن عمر يناهز 59 عاما



نافذ أبو حسنة، سياسي وكاتب وإعلامي فلسطيني. ولد في مدينة رفح بقطاع غزة في العام 1961، وغادرها صغيراً مع أهله بنتيجة نكسة حزيران عام 1967. متزوج وله أربعة أبناء، درس في جامعة دمشق وتخرج منها في العام 1983



له مئات المقالات في العديد من الصحف والدوريات العربية. ويعمل منذ العام 2010 كمدير تنفيذي لقناة فلسطين اليوم



لديه العديد من الكتب والمؤلفات أبرزها:



جغرافية الاستيطان ووهم الدولة



الأحزاب الصهيونية العلمانية.....



