16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن 14 منها محلية

عمان /سما/

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الاثنين، عن تسجيل 16 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 14 محلية، و2 من فنادق الحجر الصحي، دون تسجيل أي حالة شفاء.

وقال خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة للحديث عن مستجدات الحالة الوبائية في المملكة والتعامل معها، إن الحالات المحليّة توزّعت كما يلي: 6 حالات من إربد، و1 من معان، و1 من جرش، و4 من العاصمة، وحالتان من مركز حدود جابر تحت الاستقصاء.

وأضاف جابر أنه "تم تسجيل 24 حالة محلية خلال الـ 4 أيام الماضية"، موضحا أن "التدهور في الحالة الوبائية سينعكس على الجميع، والحجر هو لصالح الجميع، وأجريت آلاف الفحوصات خلال الأيام الماضية، والحجر على أكثر من 12 منزلاً وبناية".

"حتى يوم أمس ألقي القبض على 73 ممن حاولوا الهرب من مراكز الحجر، وألقي القبض أيضاً، على بعض من يضعون الكحول في أنوفهم ليكون الفحص سلبيا" بحسب جابر.

وأضاف وزير الصحة أن "إجمالي عدد الفحوصات في الأردن منذ بدء جائحة كورونا بلغت ٦٥٢٧٥٩ فحصا".