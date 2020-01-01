غانتس يأمر بتقديم طلب عقد جلسة أخرى لهدم منزل الأسير أبو بكر

القدس المحتلة /سما/

أمر بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، الجهات المختصة في وزارته للتواصل مع مكتب المدعي العام لتقديم طلب للمحكمة العليا لعقد جلسة أخرى وإجراء مزيد من النقاش حول الحكم الذي صدر عن المحكمة اليوم لإلغاء قرار عسكري بهدم منزل الأسير نظمي أبو بكر من يعبد في جنين والمتهم بقتل جندي إسرائيلي بحجر ألقاه على رأسه، وهو ما ينفيه الأسير.

ونقل موقع يديعوت أحرونوت، عن غانتس قوله، إن الجيش يقبل بأي حكم صادر عن القضاء والمحكمة العليا، لكن الحكم الذي صدر اليوم بإلغاء عملية الهدم مؤسف للغاية.

وأضاف "الردع أداة مهمة في الحرب على الإرهاب". وفق قوله.