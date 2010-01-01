بعد تغلبه على منافسيه...المصارع كامالا يستسلم أمام كورونا ويفارق الحياة

سما /وكالات/

توفي أسطورة المصارعة الحرة، الأوغندي جيمس هاريس، والمعروف باسم "كامالا"، بعد مضاعفات خطيرة حدثت له، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن كامالا، توفي عن عمر 70 عامًا، وأن العملاق الأوغندي كان في الأشهر الأخيرة، يخضع لغسيل في الكلى بشكل مستمر، وبترت ساقيه، بسبب مضاعفات متعلقة بإصابته بمرض السكري.

ونقلت شبكة ESPN الشهيرة عن زوجة كامالا، أنه قد أصيب بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا، وعانى على مدار عدة أيام، إلى أن تعرض لسكتة قلبية، أمس الأحد، توفي على أثرها.

واشتهر كامالا بأنه أحد أبرز مصارعي WWE في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وأطلق عليه "الوحش الأوغندي" بسبب تشبيهه بشخصية صياد أوغندي شرير، من حيث الملبس واللون.

يذكر آخر مرة صارع فيها كامالا، كانت في 2010، قبل أن تبتر ساقه في العام التالي، بسبب مضاعفات مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، قبل أن يتم بتر ساقه الثانية في 2012.