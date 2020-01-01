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الشرطة تضبط نصف كغم من المخدرات داخل منزل في الخليل

الإثنين 10 أغسطس 2020 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط نصف كغم من المخدرات داخل منزل في الخليل


الخليل /سما/

ضبطت الشرطة اليوم ما يقارب نصف كيلو غرام من المواد المخدرة داخل منزل تاجر للمخدرات في مدينة الخليل.

واوضحت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة احد تجار المخدرات على كمية من المواد المخدرة داخل منزله بمدينة الخليل، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من مخدرات.

وأضافت أنه وخلال عملية التفتيش عثرت الشرطة بداخل المنزل على كمية من مختلف أنواع المخدرات بلغ وزنها ما يقارب نصف كيلو غرام كانت عبارة عن 661 حبة من حبوب الاكستازي وكمية من مادة الحشيش بلغت من الوزن 113 غرام وكمية من مادة الماريجوانا بلغت من الوزن 28 غرام.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به قد تمكن من الفرار قبل وصول الشرطة إلى المنزل، في حين باشرت شرطة مكافحة المخدرات إجراءاتها لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.

#الشرطة #الخليل #مخدارات

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