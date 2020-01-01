صحة غزة تتوقع تسجيل 30%؜ من الاصابات بكورونا في صفوف العائدين.. وتحذر: المرحلة القادمة خطيرة!

غزة /سما/

توقعت وزارة الصحة بقطاع غزة وجود اعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا من بين العائدين لقطاع غزة خلال فتح معبر رفح من الثلاثاء حتى الخميس.

وقال د. رامي العبادلة مدير مكافحة العدوى بوزارة الصحة: نتوقع أن يكون ما نسبته 20 الى 30٪؜ من العائدين مصابين بكورونا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية أتمت جملة الاجراءات المتعلقة باستقبال المواطنين العائدين عبر معبر رفح.

واوضح أن وزارة الصحة جهزت اماكن وضاعفت الطواقم الطبية في معبر رفح لسحب عينات لجميع العائدين واجراء الفحص المخبري السريع والتي تظهر نتائجه خلال 10 دقائق للاطمئنان المبدئي على سلامة العائدين.

واكد أن الفحص المخبري السريع سيمكن الطواقم الطبية من عزل أي حالة يكتشف اصابتها بفيروس كورونا فوراً في غرف مجهزة بالمعبر كاجراء أولي وسيتم سحب عينة اخرى مباشرة قبل نقلها الى مستشفى العزل.

وأوضح أن فرق التثقيف الصحي ستباشر برنامجها في توعية القادمين باجراءات السلامة والوقاية خلال فترة الحجر الصحي المعتمدة بـ 21 يوما قابلة للزيادة وفق المقتضيات الصحية، مشيرا الى أن وزارة الصحة وفرت غرف لحجر الحالات المرضية التي تحتاج الى عناية سريرية وتدخلات طبية داخل المستشفيات الكبرى وفق اجراءات السلامة.

واكمل:"لدى وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية برتوكول ودليل اجراءات في مراكز الحجر الصحي يحفظ خصوصية الحالات الاجتماعية والمرضية خلال فترة الحجر المعتمدة وهي 21 يوما قابلة للزيادة وفق المقتضيات الصحية".

وأوضح أن مجمل الاصابات المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي 81 حالة، تعافى منها 71 حالة وبيقت 9 حلالات في مستشفى العزل، موضحا أن الطواقم الطبية المختصة لديها برنامج متابعة للحالات المتعافية التي غادرت مراكز الحجر أخداً بالأحتيطاطات وجميعهم بحالة صحية مطمئنة.

وقال إن المختبر المركزي اجرى 53 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية وجميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

واشار الى أن وزارة الصحة تتابع 261 مستضاف في مراكز الحجر الصحي وجميعهم بحالة صحية جيدة.

واعتبر أن تسارع تفشي الوباء في دول العالم والذي بلغ نحو 20 مليون اصابة بالاضافة الى ارتفاع معدلات الاصابة حول قطاع غزة يشكل نذير خطر للقطاع المحاصر والذي يمثل اعلى كثافة سكانية في العالم.

وقال إن المرحلة القادمة لربما الاخطر من بداية الجائحة مع اتساع المناطق الموبوءة حول قطاع غزة واحتمالية زيادة عدد الاصابات بين العائدين مما يتطلب التقيد باجراءات الوقاية دون تراخي من أجل حماية المجتمع.

وحذر من أن العجز الدوائي في قطاع غزة تخطى الخط الاحمر بعد نفاد 45% من الادوية و31%من المستهلكات الطبية و65% من لوازم المختبرات وبنوك الدم ونقص مواد الفحص المخبري جراء الحصار الاسرائيلي ووقف الواردات الدوائية من رام الله مع بداية الجائحة.

وقال: "إن قطاع غزة لم يتلق مخصصاته من الادوية ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة واجهزة التنفس الصناعي من جملة المساعدات الدولية استلمتها السلطة الفلسطينية لعموم شعبنا الفلسطيني لمواجهة جائحة كورونا والتي تجاوزت ال100 مليون دولار."