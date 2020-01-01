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ليبرمان: سنعارض تأجيل الميزانية وأي مقترح لا علاقة له بالأزمة

الإثنين 10 أغسطس 2020 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: سنعارض تأجيل الميزانية وأي مقترح لا علاقة له بالأزمة


القدس المحتلة /سما/

أعلن رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان اليوم الإثنين، أن حزبه سيعارض تأجيل المصادقة على الموازنة إلى شهر تشرين الثاني وأي اقتراح لا علاقة له بعلاج فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية.
 
وقال ليبرمان وفق موقع "والا" خلال اجتماع حزبه، "سنصوت ضد محاولة تأجيل الميزانية اعتبارا من 25 أغسطس لأن ما تحتاجه دولة إسرائيل هو ميزانية وليس تأجيلات".
 
وأضاف أن الحكومة الحالية ليس لديها فرصة لانتشال إسرائيل من الوحل والأزمة الاقتصادية، وكل ما نراه هو عدم الثقة والعداء والحساسية بين أزرق أبيض والليكود.
 
وتابع: "في الوقت الحالي يجب أن نركز على النضال ضد كورونا والأزمة الاقتصادية".

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