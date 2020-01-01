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غانتس: في لبنان هناك غرفة للضيوف وغرفة للصواريخ في نفس البيت!

الإثنين 10 أغسطس 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: في لبنان هناك غرفة للضيوف وغرفة للصواريخ في نفس البيت!


القدس المحتلة /سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إن انفجار بيروت كان من الممكن أن يكون أقسى لو طال صواريخ هناك إيرانية الصنع.

وأضاف وزير الجيش الإسرائيلي: "شهدنا المأساة التي وقعت في بيروت، ودعونا نتخيل لو أن الانفجار طال الصواريخ الموجودة في لبنان"، وتابع: "هناك غرفة للضيوف وغرفة للصواريخ في نفس البيت".

وأشار غانتس، اليوم الاثنين، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إلى أن إيران تواصل سعيها للحصول على أسلحة نووية، منوها بأنه "يجب على إسرائيل ألا تغض الطرف عن ذلك".

وشدد على ضرورة تواصل إسرائيل مع دول المنطقة للحفاظ على استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن "الهدف الأكبر لإسرائيل هو مواصلة الضغط على إيران". 

وقال إن إسرائيل تعمل لمنع التموضع الإيراني في سوريا ودول أخرى في المنطقة، مؤكدا أن (حسن) نصر الله العدو اللدود لإسرائيل من الشمال. 

RT

#اسرائيل #غانتس #الجيش الإسرائيلي #لبنان #انفجار بيروت #ايران #حسن نصر الله #حزب الله

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