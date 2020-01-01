صحة غزة تؤكد على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان السلامة بمراكز الحجر الصحي

غزة /سما/

شددت لجنة سلامة الإجراءات لمواجهة (كورونا) في ختام اجتماعها صباح اليوم، على اتخاذ كافة التدابير اللازمة؛ لضمان إجراءات السلامة كحلقة مهمة في الإجراءات الوقائية المتبعة في مراكز الحجر الصحي؛ لاستقبال العائدين من خلال معبري (رفح)، و(بيت حانون/ إيرز).



وأكد وكيل وزارة الصحة، الدكتور يوسف أبو الريش على الدور المهم في المتابعة الصحية لمراكز الحجر الصحي الموزعة على محافظات قطاع غزة، منوهاً إلى نتائج العمل الإيجابية للطواقم الصحية من أطباء وممرضين وإداريين وعمال نظافة من خلال تقييم المرحلة السابقة في تحصين المجتمع، ومواجهة (كورونا).



وتداعت اللجنة إلى جملة من عناوين جهود وزارة الصحة في مواجهة كورونا وسبل تدعيم تلك الإجراءات بالشكل الذي يحد بمستوى كبير من دخول الفيروس إلى قطاع غزة.