  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحة غزة تؤكد على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان السلامة بمراكز الحجر الصحي

الإثنين 10 أغسطس 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تؤكد على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان السلامة بمراكز الحجر الصحي


غزة /سما/

شددت لجنة سلامة الإجراءات لمواجهة (كورونا) في ختام اجتماعها صباح اليوم، على اتخاذ كافة التدابير اللازمة؛ لضمان إجراءات السلامة كحلقة مهمة في الإجراءات الوقائية المتبعة في مراكز الحجر الصحي؛ لاستقبال العائدين من خلال معبري (رفح)، و(بيت حانون/ إيرز).

وأكد وكيل وزارة الصحة، الدكتور يوسف أبو الريش على الدور المهم في المتابعة الصحية لمراكز الحجر الصحي الموزعة على محافظات قطاع غزة، منوهاً إلى نتائج العمل الإيجابية للطواقم الصحية من أطباء وممرضين وإداريين وعمال نظافة من خلال تقييم المرحلة السابقة في تحصين المجتمع، ومواجهة (كورونا).

وتداعت اللجنة إلى جملة من عناوين جهود وزارة الصحة في مواجهة كورونا وسبل تدعيم تلك الإجراءات بالشكل الذي يحد بمستوى كبير من دخول الفيروس إلى قطاع غزة.

#صحة غزة #فيروس كورونا #اجلاء العالقين #غزة

الأكثر قراءة اليوم

محمد عساف يدخل القفص الذهبي بسرية .. فيديوهات من الحفل!

أكاديمي سعودي ينهال بالشتائم على علا الفارس والسبب طفلة فلسطينية .. هكذا ردّت

مصرع شاب من خان يونس غرقا في بلجيكا

القسام تطلق وابلًا من الصواريخ التجريبية في رسائل تهديد للاحتلال

الصحة بغزة: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع

قناة 12: ثلاثة احتمالات أمام نتنياهو بعد خرقه الاتفاق الحكومي....

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة...

الأخبار الرئيسية

"رسائل نارية خشنة" بين غزة وتل أبيب تهدد بعودة التوتر وإنهاء الهدوء على الحدود

استئناف العمل بمعبر رفح من يوم  الثلاثاء إلى الخميس في الاتجاهين

مصادر : اتصالات لتمديد المنحة القطرية واستئناف تنفيذ المشاريع المتفق عليها

الصحة: تسجيل 7 حالات وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

غانتس يضع شرطًا واحدًا لتطوير المشاريع بغزة وازدهارها