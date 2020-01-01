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الأوقاف: نعمل على إعادة إقامة صلاة الجمعة بمساجد الضفة وسنعلن قريباً

الإثنين 10 أغسطس 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف: نعمل على إعادة إقامة صلاة الجمعة بمساجد الضفة وسنعلن قريباً


رام الله /سما/

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب إن وزارة الأوقاف وبطواقمها كافة تعمل على الإعداد لإعادة إقامة صلاة الجمعة قريباً في مساجد الضفة الغربية، والتي كانت قد علَّقت إقامتها خلال الأشهر الماضية نتيجة لقرار لجنة الطوارئ العليا بسبب جائحة كورونا.

وأكد أبو الرٌب خلال لقائه كادر وزارة الأوقاف في مقر الوزارة بعد نقاش جميع الاحتمالات لإقامتها مع رئيس الوزراء ومسيِّر عمل وزارة الأوقاف، أن إعادة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها ضمن إجراءات السلامة المنصوص عليها من قبل الجهات المختصة أصبح قريباً.

وذكر أنه سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.

ودعا أبو الرب الأئمة والخطباء إلى العمل على متابعة وتنفيذ إجراءات السلامة بما يضمن سلامة المصلين وسلامة المساجد من الوباء.

كما دعا المصلين إلى أخذ كافة إجراءات السلامة والحيطة والحذر من تباعد وإحضار لسجاد الصلاة ولبس الكمامات، مع مراعاة تجنيب كبار السن والمرضى من القدوم للمسجد حفظاً على حياتهم

#وزارة الاوقاف #صلاة الجماعة #المساجد #فيروس كورونا #مساجد الضفة

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