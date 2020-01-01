الاحتلال يهدم منزلا وخزان مياه في قرية فراسين غرب جنين

جنين /سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خزان مياه وبيتا سكنيا في قرية فراسين بمنطقة يعبد غرب جنين.

وقال رئيس مجلس قروي فراسين محمود عمارنة، إنّ قوات الاحتلال هدمت خزان مياه سعته 250 كوبا، كما هدمت بيتا سكنيا يعود للمواطن باسل فايز عمارنة ويؤوي 5 انفار، ومساحته 70 مترا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قبل 10 أيام القرية وسلمت 36 إخطارا، تقضي بهدم جميع منشآت ومساكن وآبار القرية، على أن تنفذ عمليات الهدم خلال أيام، علما أنه يسكن القرية نحو 200 نسمة وتقع بين بلدتي يعبد غرب جنين، وقفين بمحافظة طولكرم، واعتُمدت كقرية بقرارٍ من مجلس الوزراء قبل عدة أشهر.