الاحتلال يعتقل 7 شبان من بلدتي العيسوية وحزما

القدس المحتلة /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، 7 شبان من شمال شرق القدس المحتلة بينهم شقيقان، وفق ما ذكرت الوكالة الرسمية "وفا".

وأفادت مصادر محلية في العيسوية للوكالة، بأن قوات الاحتلال وشرطته اعتقلت فجر اليوم، عددًا من الشبان أثناء مداهمة منازلهم في البلدة وهم: علاء درباس، وفارس درويش، وتيسير محيسن ومحمد أبو عكر.

وفي بلدة حزما، اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة الشقيقين محمد ومنتصر مقبول صلاح الدين، وفق الوكالة الرسمية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر العناتي من ضاحية السلام، واقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق القدس وانتشرت في شوارعه، بحسب وفا.