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الاحتلال يغلق فتحة فرعون جنوب طولكرم ويطلق قنابل الغاز على المواطنين

الإثنين 10 أغسطس 2020 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق فتحة فرعون جنوب طولكرم ويطلق قنابل الغاز على المواطنين


طولكرم /سما/

أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، فتحة الجدار في الجهة الغربية من قرية فرعون جنوب طولكرم، ومنعت المواطنين من الدخول لأراضي الـ48.

كما أطلقت القوات قنابل الغاز والصوت على المواطنين الذين تواجدوا في المنطقة من أجل العبور إلى الداخل.

وقال شهود عيان، إن قنابل الغاز تسببت بحالات اختناق جماعية واندلاع حرائق في الأراضي المحيطة، حيث حضرت عدة حافلات تقل عائلات من مدن الضفة الغربية من أجل الدخول لأراضي الـ48.

يشار إلى أن الاحتلال قام بعمل عدة فتحات في مناطق جنين، وطولكرم وقلقيلية، ودخل من خلالها فترة عيد الأضحى وما بعدها آلاف الفلسطينيين.

#قوات الاحتلال #قرية فرعون

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