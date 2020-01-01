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الأوقاف برام الله: نعمل على إعادة إقامة صلاة الجمعة وسنعلن عنه قريباً

الإثنين 10 أغسطس 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف برام الله: نعمل على إعادة إقامة صلاة الجمعة وسنعلن عنه قريباً


رام الله / سما /

قال حسام أبو الرب وكل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأنه وزارة الأوقاف وبطواقمها كافة تعمل على الإعداد لإعادة إقامة صلاة الجمعة قريباً في مساجد المحافظات الشمالية، والتي كانت قد علَّقت إقامتها خلال الأشهر الماضية نتيجة لقرار لجنة الطوارئ العليا بسبب جائحة كورونا.

وأكد أبو الرب خلال لقائه كادر وزارة الأوقاف في مقر الوزارة، وبعد نقاش جميع الاحتمالات لإقامتها مع دولة رئيس الوزراء ومسيِّر عمل وزارة الأوقاف، بأن إعادة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها ضمن إجراءات السلامة المنصوص عليها من قبل الجهات المختصة أصبح قريباً، وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.

ودعا أبو الرب الأئمة والخطباء إلى العمل على متابعة وتنفيذ إجراءات السلامة بما يضمن سلامة المصلين وسلامة المساجد من الوباء، كما دعا المصلين Yلى أخذ كافة إجراءات السلامة والحيطة والحذرK من تباعد وإحضار لسجاد الصلاة ولبس الكمامات، مع مراعاة تجنيب كبار السن والمرضى من القدوم للمسجد حفظاً على حياتهم

 
#وزارة الأوقاف #صلاة الجمعة #كورونا #فيروس كورونا

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