استئناف العمل بمعبر رفح من يوم  الثلاثاء إلى الخميس في الاتجاهين

غزة / سما /

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين وذلك لمدة 3 أيام، بدءا من يوم غد الثلاثاء، وحتى الخميس المقبل.

وقالت السفارة، في بيان لها، اليوم الاثنين، "إن العودة في المرحلة الأولى ستخصص للفلسطينيين المتواجدين في جمهورية مصر العربية، على أن يليها في المرحلة الثانية اعادة المواطنين المتواجدين في الدول الأخرى خارج جمهورية مصر العربية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق مع السلطات المصرية المسؤولة لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة سواء من داخل أو خارج مصر".

وأعرب السفير الفلسطيني ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح عن جزيل شكره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء شعبنا، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.