  1. الرئيسية
  2. الصحة

الإصابة بالدوار عند الوقوف تزيد من خطر مرض لا دواء له

الإثنين 10 أغسطس 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإصابة بالدوار عند الوقوف تزيد من خطر مرض لا دواء له


وكالات / سما /

يقول الخبراء إن الأشخاص الذين يصابون بالدوار عند الوقوف قد تزيد لديهم مخاطر الإصابة بالخرف.

ويأتي الدوار من انخفاض مفاجئ في ضغط الدم. ووجدت الدراسة الجديدة صلة بين الدوار والخرف فقط لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في ضغط الدم الانقباضي.

وأولئك الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم الانبساطي أو انخفاض ضغط الدم بشكل عام لم يكونوا في خطر.

ويعرف انخفاض ضغط الدم الانقباضي بأنه العدد الأعلى لضغط الدم عند القراءة، ويتم تعريف انخفاض ضغط الدم الانقباضي الانتصابي بأنه انخفاض لا يقل عن 15 مم زئبقي بعد الوقوف من وضعية الجلوس.

وقالت الدكتورة لوري روش، من جامعة كاليفورنيا: "يجب مراقبة ضغط دم الناس عندما ينتقلون من الجلوس إلى الوقوف. ومن الممكن أن يكون التحكم في انخفاض ضغط الدم وسيلة للمساعدة في الحفاظ على مهارات التفكير والذاكرة لدى الناس مع تقدمهم في العمر".

وأضافت الدكتورة روش أن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت فقط ارتباطا بين قراءات ضغط الدم وتطور الخرف.

#الدوار #الوقوف #الصحة #امراض #دواء

الأكثر قراءة اليوم

محمد عساف يدخل القفص الذهبي بسرية .. فيديوهات من الحفل!

مصرع شاب من خان يونس غرقا في بلجيكا

أكاديمي سعودي ينهال بالشتائم على علا الفارس والسبب طفلة فلسطينية .. هكذا ردّت

الصحة بغزة: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع

قناة 12: ثلاثة احتمالات أمام نتنياهو بعد خرقه الاتفاق الحكومي....

صحة غزة تحذر من خطورة المرحلة المقبلة.. وابو نعيم: من الضروري جداً أن نعبر هذه المرحلة بسلام

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة...

الأخبار الرئيسية

استئناف العمل بمعبر رفح من يوم  الثلاثاء إلى الخميس في الاتجاهين

مصادر : اتصالات لتمديد المنحة القطرية واستئناف تنفيذ المشاريع المتفق عليها

الصحة: تسجيل 7 حالات وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

غانتس يضع شرطًا واحدًا لتطوير المشاريع بغزة وازدهارها

القسام تطلق وابلًا من الصواريخ التجريبية في رسائل تهديد للاحتلال