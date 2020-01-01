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سبب هام يمنعك من سحب قناع الوجه إلى ذقنك في ظل جائحة "كوفيد-19"!

الإثنين 10 أغسطس 2020 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب هام يمنعك من سحب قناع الوجه إلى ذقنك في ظل جائحة "كوفيد-19"!


وكالات / سما /

منذ الإعلان عن جائحة فيروس كورونا في مارس، أصبحت فائدة ارتداء قناع الوجه واحدة من أكثر الموضوعات إثارة للجدل.

وأثناء ارتداء قناع الوجه، قد تميل لسحبه إلى ذقنك لتناول الطعام أو الشراب أو التحدث. ومع ذلك، كشف الخبراء عن سبب مهم لضرورة عدم سحب القناع إلى ذقنك.

ونشرت خدمة الإسعاف East Midlands البريطانية، رسما بيانيا مفيدا يوضح المشكلة، وكتبت: "يساعد هذا الرسم على شرح أهمية عدم سحب القناع إلى ذقنك".

ويكشف الرسم أنه بينما يكون قناع وجهك على أنفك وفمك، فإن رقبتك مكشوفة، ما يعني أن أي قطرات تحتوي على الفيروس يمكن أن تهبط على رقبتك.

وإذا قمت بعد ذلك بسحب القناع إلى أسفل ذقنك، سيصبح القناع ملوثا من الداخل ، ما يعني أنه عندما تسحبه مرة أخرى فوق أنفك وفمك، ستكون عرضة لأي بكتيريا وجراثيم وفيروسات كانت على رقبتك.

وتنصح خدمة الإسعاف في East Midlands أنه إذا كنت بحاجة إلى تحريك قناعك لتناول الطعام أو الشراب أو التحدث، فيجب إزالته تماما.

وأضافت: "عندما ترغب في تناول الطعام أو الشراب أو القيام بأي نشاط، حيث يتعين عليك إزالة القناع، قم بإزالته تماما".

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