  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

باحثون يعكفون على تطوير برنامج كمبيوتر يمكنه تصميم برامج الكمبيوتر بنفسه

الإثنين 10 أغسطس 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
باحثون يعكفون على تطوير برنامج كمبيوتر يمكنه تصميم برامج الكمبيوتر بنفسه


وكالات / سما /

يعكف فريق من الباحثين في الولايات المتحدة على تطوير برامج كمبيوتر يمكنها تصميم برامج كمبيوتر أخرى بنفسها دون تدخل من البشر.

وذكر الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا أن الباحث جاستين جوتشليش مدير قسم أبحاث البرمجيات في شركة إنتل الأمريكية للإلكترونيات أعلن عن تطوير منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها تصميم أكواد البرمجة الخاصة بها، وأطلق فريق الدراسة على هذه المنظومة اسم "إم.أي.إس.أي.إم".

ويقول جوتشليش إن "الهدف النهائي الذي تنشده إنتل من هذه المبادرة هو إدخال الديمقراطية على صناعة البرمجيات، بمعنى أنه عندما يستكمل هذا المشروع، سيكون بمقدور أي شخص أن يصنع برنامج كمبيوتر خاص به، بمجرد أن يعبر عن طبيعة البرنامج الذي يرغب في تصميمه لبرنامج أخرى متخصص في البرمجة".

وأكد جوتشليش أن "برنامج إم.أي.إس.أي.إم يعتبر خطوة قوية في هذا الاتجاه".

ويقول فريق الدراسة إن المنظومة الجديدة تقوم بتحليل أكواد البرامج المتاحة حاليا من أجل "فهمها" ومعرفة الغرض منها، ثم تحاول استنباط أكواد مماثلة أو البحث عن أكواد أخرى يمكنها أداء المهمة المطلوبة. وتستطيع المنظومة تقديم اقتراحات بشأن الأكواد الفعالة لتنفيذ المهام المطلوبة.

ويتضمن فريق الدراسة باحثين من شركة إنتل ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا ومعهد جورجيا للتكنولوجيا. ورغم أن المنظومة الجديدة ليست الأولى من نوعها، إلا أن فريق الدراسة يؤكد أنها أدق أربعين مرة عن أقرب منافسيها.

#باحثون #كمبيوتر #برامج

الأكثر قراءة اليوم

محمد عساف يدخل القفص الذهبي بسرية .. فيديوهات من الحفل!

مصرع شاب من خان يونس غرقا في بلجيكا

أكاديمي سعودي ينهال بالشتائم على علا الفارس والسبب طفلة فلسطينية .. هكذا ردّت

الصحة بغزة: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع

قناة 12: ثلاثة احتمالات أمام نتنياهو بعد خرقه الاتفاق الحكومي....

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة...

صحة غزة تحذر من خطورة المرحلة المقبلة.. وابو نعيم: من الضروري جداً أن نعبر هذه المرحلة بسلام

الأخبار الرئيسية

استئناف العمل بمعبر رفح من يوم  الثلاثاء إلى الخميس في الاتجاهين

مصادر : اتصالات لتمديد المنحة القطرية واستئناف تنفيذ المشاريع المتفق عليها

الصحة: تسجيل 7 حالات وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

غانتس يضع شرطًا واحدًا لتطوير المشاريع بغزة وازدهارها

القسام تطلق وابلًا من الصواريخ التجريبية في رسائل تهديد للاحتلال