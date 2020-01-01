  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

هواوي تتوقف عن إنتاج شرائح الهواتف الذكية

الإثنين 10 أغسطس 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي تتوقف عن إنتاج شرائح الهواتف الذكية


وكالات / سما /

أعلنت مجموعة هواوي العملاقة للاتصالات أنها ستتوقف عن إنتاج شرائح الهواتف الذكية الأكثر تطوراً في سبتمبر/ أيلول على خلفية العقوبات الأمريكية، وهو أمر سيتسبب لها بخسارة ضخمة.

وتحوّلت هواوي، أكبر منتج في العالم لمعدات شبكات الاتصالات، إلى محور الخلاف الجيوسياسي بين بكين وواشنطن التي ترى أن الشركة تشكّل تهديدا كبيرا للأمن الإلكتروني، بحسب ما ذكر موقع "deccanchronicle".

وأفاد الرئيس التنفيذي لهواوي يو شينغدونغ خلال منتدى بشأن صناعة التكنولوجيا عقد الجمعة أن شركته ستتوقف في 15 سبتمبر/ أيلول عن إنتاج شرائح متطورة من طراز "كيرين 9000" جرّاء العقوبات الأمريكية.

وحظرت واشنطن هواوي من الوصول إلى المكونات والتكنولوجيا الأمريكية بما في ذلك خدمة غوغل للموسيقى وغيرها من خدمات الهواتف الذكية العام الماضي.

وتم تشديد هذه القيود في مايو/ أيار عندما منع البيت الأبيض الباعة حول العالم من استخدام التكنولوجيا الأمريكية لإنتاج مكوّنات لمعدات هواوي.

وتوقفت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات والتي كانت تصنّع شرائح "كيرين 9000" باستخدام معدات أمريكية عن الاستجابة لطلبات هواوي منذ مايو/ أيار، خشية انعكاسات ذلك.

ولا تملك هواوي القدرة على تصنيع الشرائح التي كانت تستخدمها في هواتفها الذكية المتطورة.

وأفاد يو أن: "هواتف هواوي النقالة لا تحظى بإمدادات من الشرائح وهو ما يخفض حجم شحناتنا هذا العام إلى ما دون 240 مليون وحدة تم شحنها العام الماضي، هذه خسارة ضخمة بالنسبة إلينا".

كما شنت واشنطن حملة دبلوماسية لعزل الشركة الصينية التي برزت كمجموعة رائدة في السباق العالمي للتأسيس لإطلاق الجيل الخامس من الإنترنت فائقة السرعة "5جي".

#هواوي #الهواتف الذكية #شرائح

الأكثر قراءة اليوم

محمد عساف يدخل القفص الذهبي بسرية .. فيديوهات من الحفل!

مصرع شاب من خان يونس غرقا في بلجيكا

الصحة بغزة: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع

أكاديمي سعودي ينهال بالشتائم على علا الفارس والسبب طفلة فلسطينية .. هكذا ردّت

قناة 12: ثلاثة احتمالات أمام نتنياهو بعد خرقه الاتفاق الحكومي....

صحة غزة تحذر من خطورة المرحلة المقبلة.. وابو نعيم: من الضروري جداً أن نعبر هذه المرحلة بسلام

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة...

الأخبار الرئيسية

مصادر : اتصالات لتمديد المنحة القطرية واستئناف تنفيذ المشاريع المتفق عليها

الصحة: تسجيل 7 حالات وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

غانتس يضع شرطًا واحدًا لتطوير المشاريع بغزة وازدهارها

القسام تطلق وابلًا من الصواريخ التجريبية في رسائل تهديد للاحتلال

بولتون يحذر الإسرائيليين : ترامب قد يتغير.. وبايدن سيئ لكم