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داخلية غزة تنشر إرشادات مهمة للعائدين عبر معبر رفح

الإثنين 10 أغسطس 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تنشر إرشادات مهمة للعائدين عبر معبر رفح


غزة / سما /

أصدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إرشادات مهمة للمواطنين العائدين إلى غزة عبر معبر رفح البري، والذين متوقع وصولهم بدءًا من يوم غد الثلاثاء.

ودعت الوزارة في بيان لها، المواطنين العائدين إلى تقليل المخالطة مع المسافرين منذ لحظة التحرك، وارتداء الكمامة على الدوام، والتقليل من حمل الأمتعة لأنها عرضة لنقل العدوى، والحرص على تقليل ملامسة الأجسام المختلفة خلال طريق السفر، وفي المطارات.

كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية للابتعاد عن التلامس والتزاحم خلال صعود الحافلات، والحرص على التنقل بالسيارة في طريق العودة بدلاً من الحافلات لتقليل المخالطة، وعدم ملامسة الوجه أو العينين نهائيًا، وعدم المصافحة أو المعانقة.

وطلبت من المواطنين العائدين، حمل معقم شخصي والمواظبة على استخدامه باستمرار، وتعقيم الأمتعة قبل لمسها ونقلها، خاصة بعد تفتيشها، وعدم الاحتكاك أو التلامس مع العاملين في المطارات وحواجز التفتيش، وغسل اليدين بالماء والصابون كلما سنحت الفرصة لذلك، وعدم إلقاء الكمامة أو أي مخلفات مستخدمة في الشارع.

#داخلية غزة #فيروس كورونا #معبر رفح

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