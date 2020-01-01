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حماس تدعو لهبة شعبية للدفاع عن القدس والأقصى

الإثنين 10 أغسطس 2020 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو لهبة شعبية للدفاع عن القدس والأقصى


غزة / سما /

دعت حركة حماس، اليوم الإثنين، الفلسطينيين خاصةً في القدس والضفة الغربية إلى هبة شعبية للدفاع عن المسجد الأقصى، وتصعيد المقاومة مع الاحتلال للتصدي لمخططاته التي تستهدف الوجود الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي له، إن العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على مدينة القدس، والاقتحام اليومي للمسجد الأقصى، ومشروع بناء ألف وحدة استيطانية، يشكل خطرًا حقيقيًا محدقًا على المسجد الأقصى وأهالي المدينة المقدسة.

وأضاف "أن اقتحامات الاحتلال والمستوطنين اليومية للمسجد الأقصى المبارك والتي كان آخرها صباح اليوم، هي محاولة لفرض أمر واقع بشكل يومي"، مشيرًا إلى تواصل الاقتحامات في ظل الاستمرار بالمخططات الساعية لبناء ألف وحدة استيطانية لعزل قرى فلسطينية بأكلمها شرق القدس.

وأكد القانوع، أن اعتداءات الاحتلال تأتي في إطار "حملة صهيونية منظمة لتهجير أبناء شعبنا وحرمانهم من أراضيهم ومنازلهم بهدف تغيير معالم المدينة المقدسة وتهويدها وصولًا إلى بسط السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك".

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