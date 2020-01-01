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الصحة: تسجيل 7 حالات وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 10 أغسطس 2020 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تسجيل 7 حالات وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة


أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 7 حالات وفاة و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا و545 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن 3 حالات وفاة سُجلت في محافظة القدس (اثنتان في كفر عقب وحالة في شعفاط)، و3 حالات في محافظة الخليل تم الإعلان عن إحداها مساء أمس، وحالة في محافظة بيت لحم.

وتابعت أن الإصابات الجديدة توزعت في 8 محافظات هي: الخليل (189)، نابلس (9)، بيت لحم (44)، قلقيلية (16)، رام الله والبيرة (32)، جنين (3)، أريحا والأغوار (2)، محافظة القدس (172)، بينها 7 إصابات في الضواحي.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: مدينة القدس (445)، محافظة جنين (18)، محافظة نابلس (10)، محافظة قلقيلية (15)، محافظة الخليل (57).

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 56.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.8%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

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